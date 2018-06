Petra Svobodu a Vendulu Svobodovou usmiřuje malý Jakub

"Petr navštívil Jakuba jednou a projevil přání, že by se s ním chtěl stýkat," prozradila Svobodová v show Drzá Diana, kterou televize Óčko odvysílá v pátek ve 21:10.

Sama to vítá a je ráda, že už si mohou s Petrem Svobodou promluvit tváří v tvář. I proto, že je otci tak podobný. "Petr už má i stejný hlas, jako měl Karel. Má i stejná ústa, jako měl Karel. To do Jakuba jsem se trochu promítla i já," říká Vendula Svobodová.

Sedmiletý Jakub Svoboda prý zdědil po otci inteligenci a lásku k hudbě.

Chodí do kanadské školy, kde mluví hlavně anglicky, od třetí třídy mu přibude i francouzština. "Má sklony spíš k matematice, v té vyniká. A to si myslím, že je po Karlovi, muzika je taky matematika," říká Svobodová.



Navíc Jakub už i zpívá. Hudební vkus má ale zvláštní. "Když mu byly dva roky, jel na Michalu Davidovi a teď je jeho nejoblíbenější muzika Metallica," prozradila Svobodová.