Petr Rychlý si dopřál odpočinek: týden na Mallorce, týden v Itálii

"Žádnou show nechystám, showmana jsem dělal už dlouho, stačilo mi to. Je ale pravda, že se neberu vážně, a kdyby přišla opravdu nějaká zajímavá nabídka, možná bych ji vzal," přemítá Rychlý. Prozatím si ale užívá splnění svého snu a tou je získání role v seriálu. Rychlý má totiž stěžejní roli v Ordinaci v růžové zahradě. "Chtěl jsem hrát v seriálu nebo v inscenaci. To se mi splnilo a jsem za to rád."

Spokojený je i v novém manželství. S manželkou a dětmi byl týden na Mallorce a týden v Itálii. "Do Itálie jezdíme každý rok, moje žena tam hrávala tenis a hodně tam vyhrávala. Je to z Prahy 1 937 kilometrů a já to jezdím na jeden zátah. Nestřídám se se ženou, jako ješitný chlap chci ukázat, že to dokážu sám," říká s úsměvem Rychlý.

Bezproblémové vztahy má i se svými dvěma dospělými syny. Nejstaršímu Matějovi je dvacet a právě prý odjel z návštěvy s večeří a kapesným na tři neděle na tábor jako instruktor. V domě svého otce se vystřídá s mladším Matějem, který přijede na týden i se svou dívkou. "Poprvé mi ji představí, tak jsem zvědavý. Jsem shovívavý k partnerkám kluků, jsem rád, že je mají. S desetiletou Deniskou a čtyřletým Péťou ještě řešíme úplně jiné věci. Deniska hraje tenis a Péťa zrovna doma krájí houby, roste jich tam u nás dost," líčí herec.

Petr Rychlý a Markéta Plánková

Léto tráví jinak lehce pracovně, začínají se točit další díly seriálu Ordinace v růžové zahradě a v divadle se schyluje k uvedení nové hry, kterou dokonce sám režíroval. "Na začátku září bude tisková konference hry V korzetu pro tetu. Hlavní roli má Denny Ratajský a Matěj Holý, zahraje si také Zuzana Vejvodová, Míša Badinková nebo Václav Svoboda," prozrazuje Rychlý.