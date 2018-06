Petr Rychlý: Rodinu už rozšiřovat nebudu

Loni oslavil čtyřicítku a pořídil si třetího syna, letos se s jeho matkou, bývalou tenistkou Janou Pospíšilovou, oženil. Prahu vyměnil za venkov, nedaleký Kostelec u Křížku, kde bydlí i principál Divadla Na Fidlovačce Tomáš Töpfer, a jeho největší zálibou se staly procházky lesem, tenis a rybolov.

V divadle, jehož členem je už od roku 1995, hraje například ve hrách Jacobowski a plukovník, Habaďůra nebo Kouzlo domova, v televizi Nova se pravidelně převtěluje do primáře Čestmíra Mázla v seriálu Ordinace v růžové zahradě.

S pořadem Natočto!, který ho proslavil, naopak na Nově skončil a rozloučil se také s agenturou Petra Novotného. Rozhodl se totiž coby umělec osamostatnit. Za manažera zvolil Oskara Hahna, osobního asistenta a řidiče Novotného, a založil vlastní internetové stránky, které ve středu slavnostně představil v pražském Panoptikum baru.

Namluvil pohádky

Současně také představil nové cédéčko Svět pohádek. Rychlý v nahrávacím studiu dokázal, jak skvělý je vypravěč, vypráví je se zaujetím sobě vlastním. „Byl jsem potěšen, že mě Alan Piskač z Popron Music a Ivan Rössler oslovili. Můj tatínek vyprávěl pohádky rád, ale z Červené karkulky udělal vždycky černou. Rád je vyprávěl tak, jak nebyly, a mě to hrozně rozčilovalo,“ vzpomíná Rychlý, který měl před podepsáním smlouvy jednu podmínku. „Nechtěl jsem, aby to bylo jen suché čtení. Bylo mi vyhověno, a tak jsem si to mohl užít,“ dodává.

Svůj hlas zde propůjčil dvěma desítkám figurek, postav a postaviček. „Jsou to klasické pohádky, ale nikoli notoricky známé příběhy, z různých koutů světa, které mohou děti nejen pobavit, ale také seznámit s hrdiny a postavami pohádek z Anglie, Norska, Japonska, Irska, Islandu či Katalánska,“ pokračuje herec.

Otcovství si konečně užívá

Desku pokřtily všechny jeho děti a hlavním kmotrem se stal Lubomír Lipský. „Nebylo to jednoduché sehnat je všechny dohromady. Slibuju, že už rodinu rozšiřovat nebudu, takhle se mám co ohánět, abych to uživil. Měl jsem rovnou namluvit tak čtyři cédéčka najednou,“ vtipkuje. A proč přizval Lubomíra Lipského? „Nezapomenutelný je pro mě film Šest medvědů s Cibulkou a rád se na něj vždycky podívám. Lubomír je v něm pořád geniální.“

Synové Ondřej, který mimochodem hraje ve hře Kouzlo domova, a Matěj, které má s herečkou Pavlou Vojáčkovou, vyrostli Petru Rychlému pod rukama. U nejmenšího syna Petra, který je celý táta a je prý i komediant od narození, se snaží si otcovství víc užít. „Čte mu pohádky, často si je vymýšlí, ale hlavně je hraje. Všechny děti jsou z toho úplně hotové, hrozně je to baví,“ potvrzuje jeho současná manželka Jana Rychlá.