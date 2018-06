Petr Rychlý měl infarkt, po operaci má nařízený absolutní klid

"Stalo se to 21. října. Petr se necítil dobře, pocítil jistou slabost, a to jeho i manželku vyděsilo, takže sedli do auta a odjeli do nemocnice. Tam zjistili, že má ucpanou cévku, a udělali mu angioplastiku," řekl Revue iDNES.cz hercův manažer Oskar Hahn.

Při angioplastice se do zúžené tepny, kterou tak přestává proudit krev a srdce postihuje infarkt, zavádí roztahující balonek a poté speciální výztuž neboli stent.

Podle Hahna může za stav sedmačtyřicetiletého herce hlavně práce a stres.

Petr Rychlý s manželkou Janou a synem Petrem

"Lékaři mu teď nařídili absolutní klid. Ruka osudu zasáhla, aby si konečně odpočinul," dodal Hahn.

Pro Rychlého to ale zřejmě nebylo dostatečné varování, protože plánuje vrátit se k práci už v půlce listopadu, konkrétně k natáčení seriálu Ordinace v růžové zahradě.

Kromě televize hraje Rychlý i v divadle a loni se vrhl na podnikání s módou (více čtěte zde).