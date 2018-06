Petr Rychlý je po čtyřicítce posedlý štíhlou postavou

"Rozhodně chci dobře vypadat. A tak na sebe pečlivě dbám," přiznal. "Dříve jsem si vůbec nedělal hlavu s tím, co jím. Jedl jsem přímo prasárny, sladké, mastné, užíval jsem si života. Teď, když se mi objeví jedna vlnka na břiše, šlápnu na to a začnu korigovat stravu. Jinak to nejde. Nejlepší recept na štíhlou linii má přece Veronika Žilková, když říká - nežrat, nežrat, nežrat," vysvětluje Rychlý.

Hubněte s námi Naučte se nakupovat bílé jogurty, prospívají zažívání

Srovnání fotografií z roku 2001 a z posledních měsíců mluví jasně - Petr Rychlý shodil minimálně deset kilo. K tomu, aby začal hubnout, přitom stačilo pár štiplavých poznámek kolegů a vůle byla v tu chvíli pevná jak hradní zeď.

"Byl jsem sám se sebou nespokojený, poslední kapka byla, když se o mé váze zmínila asistentka režie Jitka Musilová, tím se to nastartovalo. Nebylo to úplně kvůli roli, dělal jsem to spíš sám kvůli sobě," řekl už dřív iDNES.cz.

Rychlý, který začínal jako úspěšný televizní bavič, se věnuje hraní i v Divadle Na Fidlovačce. V poslední době ale objevil kouzlo režii.

"Zalíbilo se mi být režisérem. Především díky kolegům a kolegyním, které dobře znám a mám s nimi ty nejlepší vztahy. Ale bylo to těžké vystoupit z herecké řady. Poprvé jsem režíroval Na Fidlovačce Pirandellovu hru Člověk, zvíře, ctnost a naposledy komedii V korzetu pro tetu. Baví mě především komedie, ve kterých nikdy nechci jít za hranici vkusu. Takže se těším letos na nějakou novou hru," říká Rychlý.

A chtěl by být raději bavičem, seriálovou hvězdou, hercem nebo režisérem? "Nejraději jen divadelním hercem, ale tím bych se neuživil," dodává Rychlý smutně.