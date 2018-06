Petr Rychlý dostal kopačky a Dolinová sekla s moderováním

Petr Rychlý: První láska už ve školce

Petr Rychlý nemá rád organizované akce a zábavy. Proto nemusí být nutně svatý Valentýn nebo První máj, aby přinesl své drahé polovičce květiny. Zkrátka si dělají radost po celý rok. "U nás máme klidně i v červenci Vánoce. Prostě mám chuť na salát s kaprem a cukroví, tak si to uděláme třeba uprostřed horkého léta," přiznal Rychlý.



Svátek všech zamilovaných tedy neslaví, ale na svoji první lásku dodnes rád vzpomíná. "Jo, to bylo krásný! Jmenovala se Ivanka, seznámili jsme se ve školce a vydrželo nám to asi do čtvrté třídy. Pak jsem dostal lidově řečeno kopačky," začervenal se Rychlý.

Dolinová: Moderování už mě nebaví

Herečka Michaela Dolinová dorazila na večírek s kolegyní Veronikou Jeníkovou. Hned u vchodu dala valentýnské políbení prvnímu chlapovi, na kterého narazila. Tím šťastným byl herec Pavel Nový. Dolinová ještě dnes neskrývá radost z toho, že roli v Ordinaci dostala.



"Cítím se více jako herečka. Moderování mi sice přineslo určitou popularitu a taky jsem tím vydělala dost peněz, ale musím přiznat, že už mě to nebaví," prohlásila Dolinová, která si chce letos hlavně odpočinout, a pak se vrhne na nějakou novou roli v divadle.

Štěpnička doporučuje zvěřinovou paštičku

Herec Jiří Štěpnička se projevil jako velký znalec kvalitního jídla. Na rautu radil kolegyni Miriam Kantorkové, co by jí z bohatě prostřených stolů určitě nemělo uniknout.



"Mají tu skvělého lososa a vynikající je také zvěřinová paštička," doporučil herec. "Prosím Tě, dneska je to samá listerie... Já si dám radši normální řízek," oponovala Kantorková a do neznámých pochoutek se radši vůbec nepustila.