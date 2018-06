Auto se zpěvákem Petrem Rezkem mělo nehodu, vypadly na něj basy piv

"Jsme v pořádku. Přijel pro nás náhradní vůz a už jedeme koncertovat na Slovensko," řekl Petr Rezek Revue iDNES.cz.

"Kamion v zatáčce před námi dostal smyk a začaly se z něj sypat basy s pivem," popsal zpěvák.

"Nikomu se nic nestalo, měli jsme štěstí. Ale auto je na odpis," dodal.

Auto bylo kapelníka skupiny Boom Band Jiřího Dvořáka. Ten podle Rezka udělal, co bylo v jeho silách. "Jirka řídil výborně, ukočíroval to mezi těma bednama. My mu říkáme Skvělý Jiří," řekl Rezek s úsměvem.

Devětašedesátiletý Petr Rezek koncertuje na Slovensku spolu s Hanou Zagorovou, s níž spolupracuje už od roku 1976. Do konce června je čeká ještě šest koncertů v Čechách i na Slovensku.