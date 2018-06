Petr pro iDNES: Vladko neztratil tvář

AUDIO KOMENTÁŘ PETRA ZVĚŘINY ZDE

Vladko po velmi emotivním vystoupení, kdy rozebíral jednotlivá pro a proti, při Duelu nakonec zvolil Rostíka. Přesto si nevěří, že by se mohl v sobotu vrátit. Co si o všem myslí Petr?

Volba Rosti byla jediná možná

Když by si vzal kohokoliv jinýho, tak by ztratil tvář, protože celou dobu mluví jenom o tom, jak mu vadí Rosťa, protože už tam nemá terče v podobě mě nebo Honzy. Takže se snaží celou dobu ho zdiskreditovat. Nejdřív chtěl, aby se ostříhal, když šlo o tu sázku s těmi balónky. A pořád vlastně cítím takovou zášť vůči Rosťovi. Myslím, že za to, že se bavil na začátku se mnou. A možná také kvůli tomu, že v očích Vladka je Rosťa silný soupeř, takže se ho bude snažit dostat z té hry. Myslím si, že Rosťa vyhraje a doufám v to.

Ostatní mohou být zase klidní

Wendy měla opět trauma, jako před každým Duelem, před každou Výzvou - to, že to bude zase právě ona, koho si veme sebou nebo která dostane nejvíc palců. Opět se to nestalo, takže se jí bude dobře spát. Monika ta by nejradši šla za Sašou, ale ještě pořád chce zůstat ve Vile, takže byla taky ráda, že se jí Vladko nevybral.

Regině tý je to jedno, ta by klidně do toho Duelu šla, protože je na ní vidět, že se s Vladkem už moc nemusej. Kačka nebyla moc ohrožená, protože patří k těm Vladkovým oblíbenkyním. Je mu dost blízká, takže tu on by nedal.

Jindra může bejt spokojenej. Sám prohlásil, že by ho to hodně mrzelo, kdyby ho Vladko vzal. Trošku jsem Vladka podezříval, že pokud bude chtít hodně taktizovat a bude opravdu ten, co jde přes mrtvoly, tak by ho vzal, protože je tam krátce a myslím si, že by to byl asi nejsnazší soupeř v jeho očích.

Emil ten má modrý šátek, ten je z obliga. Tomu hlavně spadl velký kámen ze srdce už v to úterý, kdy vlastně hrozilo, že by byla nějaká shoda. Tam bylo vidět, že on byl hodně nervózní, dneska už se ho to vůbec nedotýkalo.

Lepší je být ten zvolený

Jsem rád, že už jsem odtamtad venku, že už nemusím tyhle emočně vypjatý situace prožívat. Vůbec mu to nezávidím. Nemyslím si, že by to bylo nějaký herectví. Myslím si, že to je opravdu tak těžký a ta atmosféra je tam tak hustá, že by se dala krájet. To má těžký kdokoliv, kdo musí někoho vzít s sebou. Když jsem musel říct Emila, tak mi to taky nebylo vůbec příjemný. Je lepší bejt ten zvolenej, než na někoho ukazovat prstem: "Ty pojď se mnou! Tebe já možná pošlu domů." Kvůli tomu si myslím, že natahoval a měl na kahánku. Je to prostě o emocích.

