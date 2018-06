Petr Poláček: Smutnej nejsem

Necelých pět procent z 638 932 hlasů nestačilo Petru Poláčkovi v neděli večer k postupu do dalšího kola soutěže Česko hledá SuperStar. "Moc smutnej nejsem, horší by bylo, kdybych to nějakým způsobem pokazil," řekl v on-line rozhovoru se čtenáři iDNES. FOTOGRAFIE