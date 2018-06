Petr Poláček se ženit nebude

"Svatba nebude. Jsme mladý lidi, nemá pro nás smysl se hnát do nějakého svazku, snad až v budoucnu," řekl Petr.

Na jeho vzájemném vztahu s přítelkyní se ale nic nemění.

"Mám ji stále stejně rád a Helenka je mi velkou oporou. Já jsem totiž ten typ, který na úřadech nedokáže nic vyřídit a ona mi výrazně pomáhá s různými formalitami a papírováním. Díky ní mohu sladit veškerou práci, kterou mám, skvěle dohromady a soustředit se na muziku," pochvaluje si.

Se svou láskou se Petr chystá bouřlivě oslavit svátek zamilovaných, svatého Valentýna. Kromě květin a šampaňského si už také promyslel, co Helence koupí. Nejdřív ji důkladně vyzpovídal, aby zjistil, jaké má velikosti prádla a chystá se sám vyrazit do obchodů, aby ji překvapil. "Chci jí vybrat speciální valentýnské modely, nějaké se srdíčky, růžové a možná i červené. Určitě ale se poradím i s prodavačkou," svěřil se svými plány.

Na nedostatek práce si bývalý účastník soutěže Česko hledá SuperStar rozhodně nemůže stěžovat. Kromě koncertování po republice vystupuje také v muzikálu Tři mušketýři, kde se v hlavní roli D´Artagnana střídá s Pavlem Haberou. V současné době také natáčí novou desku. "Bude tam hodně rockových věcí, přitvrdil jsem, takže to bude pořádný nářez," těší se. Zárověň už má další nabídku na vystupování v divadle Broadway. Téměř na tělo mu totiž píše roli autor nového muzikálu Angelika Michal David.

Zpěvák přiznává, že rock a muzikál se sice moc neslučují, ale pro něj je to obrovská zkušenost, které zkrátka nelze odolat. "Herectví mě začalo dokonce moc bavit. Je to báječná škola a všechno, co jsem se naučil, mi pomáhá i při koncertech," konstatuje.