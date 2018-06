Petr Poláček plánuje velkou svatbu

"Prožívám báječné období, moje přítelkyně Helenka Bláhová je pro mě velkou posilou. Díky ní jsem dosáhl všech úspěchů. Jsme spolu pořád, ona mě toleruje a pomáhá mi. Ještě jsem to ještě nikomu neřekl, ale plánuju velkou svatbu," prohlásil.

Petr je v současné době doslova v jednom kole. Už od 15. srpna zkouší v divadle Broadway roli D´ Artagnana v muzikálu Tři mušketýři. Musel kvůli tomu zvládnout nejen zpěv, ale i ovládat kord a pohybovat se na scéně, což pro něj bylo něco úplně nového. Před páteční premiérou má proto pořádnou trému.

Žádné talismany si ale na představení brát jako jiní kolegové nebude, protože povzbuzením pro něj bude, že jeho přítelkyně zasedne v hledišti.

"Je to šíleně náročné, protože jsem vlastně nastoupil do rozjetého vlaku, ale všichni pomáhají a musím říct, že je to úžasný soubor lidí. Nechtěl bych jim to zkazit," svěřil se Petr, který i nadále o sobě prohlašuje, že je především rocker.

Se svou kapelou bude i stále pořádat i zájezdová vystoupení a muzikál bere jako zajímavou zkušenost. Pokud přijdou další nabídky, potěší ho. Petr tvrdí, že zájem posluchačů o jeho koncerty neupadá. Na soutěž Česko hledá SuperStar, díky které si udělal jméno, si už Petr Poláček ani nevzpomene. Bere ji jen jako výbornou reklamu. S bývalými finalisty se vůbec nevídá a potvrdil i to, že vztahy mezi některými nejsou ideální.

Petr s naprostým klidem pohanil Sámera Issu. "Upřímně si myslím, že nic v životě nedokáže a jeho doba je už pryč," řekl Poláček.