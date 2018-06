Kam se poděl Poláček ze SuperStar? Trénuje krav maga a závodí v blátě

Poláček se o víkendu plazil bahnem, brodil potok, šplhal na laně a překonal několik náročných překážek. Zúčastnil se závodu Spartan Race v Litovli na Olomoucku a vyběhl dokonce s elitní vlnou závodníků. Jako instruktor izraelské sebeobrany krav maga rozhodně ostudu neudělal a prokázal, že každý den tvrdě trénuje.

„Neměl jsem naběháno, toho jsem se bál asi nejvíc. Ale je pravda, že trénuji skoro každý den, takže fyzičku mám. Byl jsem až sám překvapený, jak dobře se mi běželo a až na pár překážek jsem s tím neměl moc problémy,“ říká Poláček.

Pomohla mu i průprava z krav maga. „Učíme lidi se nevzdávat, takže i když občas přišla krize, tak jsem se prostě kousnul a šel do toho naplno. A taky vlastně angličáky. Za tu dobu, co se věnuji krav maga jsou angličáky součástí tréninku, ale že bych si je oblíbil, to se říct nedá. Na druhou stranu alespoň mě nepřekvapily.“

Poláček absolvoval pětikilometrovou trať a na podzim se chystá na patnáctikilometrovou. Ale tentokrát bude pořádně trénovat, nejvíce asi šplhání. „Šplh na laně byl nejnáročnější. Už bylo hezky nasáté vodou a pekelně klouzalo. Ale chyběl kousíček a dal bych to. Bohužel mi to uklouzlo, takže prásk do vody a za trest dalších 30 angličáků,“ popisuje Poláček.

S hudbou ještě neskončil. S Bořkem Slezáčkem mají kapelu Fun Luvin´ Idiots a občas někde vystupuje i sám za sebe. V plánu má i nový singl.