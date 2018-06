Petr Oskarovo vyznání nevyslyšel

Karlovi sice Sylvu závidí půl národa, ale on prý se vsadil, že nic nebude. Moderátorka Lejla se v noční show Bez cenzury zcela neromanticky ptá diváků, komu že jako prvnímu "praskne spodek"...

Venku ze hry je Šárka, která se všem přiznala k překonané manželské krizi i nevěře a prohlásila: "Dneska jsem zamilovaná a ta nevěra, která tam byla, nám dokázala ten vztah posílit a díky ní jsem si uvědomila, jak skvělýho chlapa doma mám." Stranou se drží i Markéta, i možná právě u ní by mohlo platit okřídlené tichá voda břehy mele.

VyVolení jsou rozehranější, ale žije tam parta podobných týpků (až na Reginu). Partie na Nově zatím ještě stále začíná, ale různorodost povah a životních osudů může oslovit víc diváků nejrůznějších věkových i sociálních kategorií. Čistě teoreticky, nebudou-li semleti agresivní agitací, která jim reality show jednou pro vždy znechutí. Ale kéž by byli semleti a raději si po večerech třeba četli!

Tereze se líbí Filip, jenomže má venku přítele a je věřící, takže ostatní jim moc šancí nedávají. "Tak víš co, Absolutka a Red Bull taky dělaj svoje…," prohlásil ale sám Filip. Jenomže Tereza se svým citům brání. "Asi budu muset nominovat na vyhazov Filipa. Je vtipnej, je hezkej, je to takovej můj typ, v pohodě kluk. Na druhou stranu bych byla ráda, kdyby tady nebyl, protože je mi z těch kluků nejsympatičtější," prohlásila.

Věřící Tereza je sice rebelka a hra Velkého Bratra jí poleze časem pěkně na nervy, ale s Filipem se hned tak rozhodně nevyspí. Bůh je přece jen větší autorita než BB. A jestli to přece jen udělá, tak jedině po srdceryvném románku.

Eva se přiznala k bisexualitě i k tomu, že nejvíc se jí líbí Sylva. Obě dvě, ale i Lena, už mají zkušenost se ženou. Pokud se rodí nějaký vztah mezi Markétou, které se líbí starší muži, a učitelem Jaroslavem, Nova ho nechává tiše "zrát" a divákovi nepředhazuje, stejně jako možné sympatie Petra a Šárky. Milan je zřejmě sexuální outsider, vtipálek se srdcem (bohužel i mozkem) na dlani. I on řeší, jak alespoň v soukromí toalety vyzrát na kamery.

Že mají pořád chuť dokolečka řešit sex a vztahy? Nuda je zřejmě strašná a mlčet jim asi BB nedovolí, protože by pak vysílal jen ticho. I když - Kéž by! Pod Petrovým vedením si dokonce vyříkávali, komu co na kom vadí. Šárce vadí sprostá slova a že (tuším Lena?) je prý moc hlučná! No a co? Všichni šli nakonec spát rozladěni. Debata neměla vůbec žádný smysl - pokud to nebyl ovšem Petrův úkol od Velkého Bratra a televize ho divákům zatajila.

Zdá se, že zatím nejintimnější vztah si za těch pár dní našel v domě Oskar (viz obrázek). Petr však jeho city dost neopětoval. Prasátko chřadlo, až nakonec z domu Velkého Bratra nadobro zmizelo. Upřímně řečeno, ochránci zvířat nad ním jistě od začátku naříkali. Nebylo by divu, kdyby Novu žalovali za týrání zvířat.

Všichni, co se v neděli večer na Big Brothera dívali, viděli, jak soutěžící prasátko honí a dávají mu pít šampaňského. "Chlastá šampaňské jako prase," smála se Lena. Pak ho chudáka drhli šampónem, stříkali hadicí a nakonec dostalo horečku. "Oskar ochořel, a tak byl soutěžícím odebrán a vyšetří ho veterinář," vysvětlil iDNES mluvčí projektu Adam Kotalík.

