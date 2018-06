Petr Novotný: Svatba? Kdepak

"Lenka o svatbě mluví už přes rok, ale velmi neurčitě, jednou ji chce mít v kostele, podruhé v synagoze, jindy se ptá, kolik máme z naší strany vůbec příbuzných. Považuji to za jakési sondování půdy a dělostřeleckou přípravu," prozradil Petr Novotný v reakci na nepřesné informace uváděné v médiích v době jeho pobytu v zahraničí.

Petr Novotný si přesto umí docela dobře představit, jak Lenčina svatba nakonec bude přes všechny dohady vypadat.

"Myslím si, že to nebude akce "ve velkém stylu". Široko daleko ve svém okruhu neznám nikoho, kdo by takovou monstrózní oslavu uvítal. Odhaduji, že se bude konat v užším kruhu rodinném a mládež si pak udělá velký mejdan. Docela by mě mrzelo, kdyby z takovéhle soukromé a dojemně krásné akce udělali novináři nějaký ten klasický mediální cirkus," přiznává Petr Novotný.

A co na to Lenka? "Paráda.. Já sice jen nevím, že se budu vdávat, ale to nevadí. Dám vám včas vědět, ale dřív než za pár let to asi nebude," vzkazuje Lenka Novotná.