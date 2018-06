Petr Novotný si pořídil uklízečku

Petr Novotný má čtyři děti a má je hrozně rád. Nejstarší syn, dvacetiletý Pavel, začíná studovat novinařinu a dcera Lenka (19) odjíždí do Austrálie. "Oba se mi možná i smějí, když vidí, čím se živím. Devítiletá Soňa mě ještě možná obdivuje. Adoptivní jedenáctiletý syn Lukáš je u nás sice teprve dva roky, ale adaptoval se natolik, že vypadá doopravdy jako můj," prozradil moderátor.



Dynamické rodince se ještě nepodařilo nikdy odjet na dovolenou pohromadě. "Na to nemáme auto," konstatoval tatínek.



Většina Novotného historek, které poslouchají diváci televize, se týká jeho drahé polovičky Miroslavy. "Vždycky ženě řeknu, že pokud se nebude doma nic dít, tak o ní nebudu nic vyprávět," zašklebil se Petr, kterému je poté hned jasné, že doma klid nebude.



"Teď jsem několikrát ženu upozornil, aby nám častěji dávala do koupelny nové mýdlo. Ona nám ho ale nedá, dokud nevymydlíme to staré. A tak se mydlíme něčím, co vypadá jako žlutá žiletka," prozradil bavič novou historku, kterou si malinko upraví a následně na to ji převypráví divákům.





Petr Novotný získal cenu TýTý v kategorii bavič.