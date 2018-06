Bavič Petr Novotný opět bojuje o život. Selhal mu organismus

Podle informací Blesku měl být hospitalizován a uveden do umělého spánku poté, co mu ve čtvrtek začal kompletně selhávat organismus. Po třech dnech je již prý schopen dýchat bez přístrojů a fungují mu ledviny. Jeho syn Pavel Novotný potvrdil, že má jít o největší krizi za poslední dobu. „Nebudu vám vyvracet, co říkáte, je to pravda. Táta má za sebou asi největší krizi od mrtvice. Nemám rád fráze, ale v posledních dnech projevil ohromnou vůli žít. Máme s celou rodinou pocit, že to zvládne,“ řekl Blesku Novotný.

Zdravotní problémy začal mít Petr Novotný v roce 2013, kdy prodělal cévní mozkovou příhodu těsně před odletem do Ameriky. Rovnou z letiště ho odvezla záchranka do nemocnice ve Střešovicích, kde ho operovali. V prosinci 2016 byl bavič hospitalizován na oddělení JIP v Ústřední vojenské nemocnici, jelikož mu selhaly ledviny. V lednu 2017 během pobytu ve Střešovicích měl problémy s močovým měchýřem. Následně prodělal infarkt a byl převezen do IKEMu. V únoru se přidaly problémy s hrtanem a v dubnu 2017 byl opět hospitalizován v Ústřední vojenské nemocnici kvůli selhání organismu. „Rozrušila ho smrt kamaráda ze skupiny Fešáci Honzy Turka,“ prozradil v minulosti syn Pavel s tím, že jeho otec dva měsíce pendloval mezi ÚVN a IKEM a z nemocnic se vrátil až po dvou měsících.

Kvůli zdravotním problémům se Petr Novotný stáhl do ústraní a veškeré pracovní aktivity předal svým potomků. Nejvíce je vidět právě jeho nejstarší syn Pavel Novotný, který si říká “protekční spratek“. Ten se věnuje pokeru, bulváru a aktuálně od 26. února bude moderovat pořad Aféry na TV Barrandov.

Bavič Novotný získal popularitu v době, kdy začal moderovat u kapely Greenhorns a později působil po mnoho let jako spíkr skupiny Fešáci. Poté se na televizní obrazovce začal objevovat díky pořadu TV Nova Novoty a později Dobroty. Produkoval mnoho akcí, přičemž jednou z největších byl velkolepý koncert Nedvědi na Strahově.

Úrazem odnesl svou zálibu v adrenalinových sportech, když si při bungee jumpingu na Máchově jezeře rozbil hlavu o dno. Událost připomíná výrazná jizva na jeho čele.