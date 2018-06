Petr Novotný se zamiloval

Konec rodinného štěstí však u Novotných nehrozí. Srdce populárního moderátora totiž nezískala krásná Laponka, ale tradiční finská sauna.

"Saunu mají ve Finsku v každé domácnosti. Samozřejmě nemohla chybět ani u srubu, kde jsme tábořili. Zpočátku jsem byl velmi obezřetný. Zvlášť když náš průvodce začal sekat díru do ledu na jezeře s tím, že se do ní budeme potápět, bylo mi jasné, že tady legrace končí," líčí bavič.

Ledovou vodou pak Petr Novotná nejdřív chladil pouze na břehu a poléval se naběračkou. "Jenže když jsem viděl ostatní, jak klidně skáčou do jezera, udělal jsem to nakonec taky. A byl to naprostý vrchol a fantazie. Po několika dnech jsem se už potápěl i s hlavou. Proběhl jsem se k jezeru a pak už přes přemýšlení hupsl do vody. Finská sauna je neskutečně báječný vynález," nešetří Novotný superlativy. Po nějaké době dokonce zjistil, že jde o víc, než jen příjemný zážitek.

"Nakonec to se mnou dopadlo tak, že mi začala sauna i ledové koupele chybět. Začal jsem se na skoky do jezera dokonce těšit! V noci jsme dorazili z výpravy, utahaní jak koťata. Natáhl jsem se na postel, ale nemohl jsem usnout, protože jsem měl intenzivní pocit, že mi něco chybí a prostě jsem do té sauny musel. Zkrátka zamiloval jsem se do ní."

Losí a lososí hody

Pozoruhodných zážitků nasbíral Petr Novotný ve Finsku celou řadu. Tvrdí, že nejvíc se těšil na mnohakilometrové jízdy sněžným skútrem. Nakonec se ale ukázalo, že ochočit si toto pohybovadlo stojí dost námahy.

"Je to velmi bizarní vozidlo a je poměrně náročné na řízení. Na hlubokém sněhu se musí jet na plný plyn, protože jinak se zaboříte. Ovšem stačí chvilka nepozornosti a jste vzhůru nohama. Převrátil jsem se asi třikrát a musím říct, že když ta obluda leží na vás, není to nic příjemného," usmál se.

Do Finska se umělec nepochybně ještě někdy vrátí. Kromě sauny jej totiž i ohromila tradiční finská kuchyně.

"Hned první večer jsme měli báječnou večeři. Ta sestávala z husté houbové polévky, domácího chleba a losího guláše. Moc dobrá večeře! Nejlepší byly ovšem ryby. Tolik lososů a jejich speciálních úprav a variant jsem nikdy nezažil a asi už nikdy nezažiju. Ochutnali jsme lososa pečeného na otevřeném na ohni, na grilu, upečeného v alobalu a podobně. Naprostým vrcholem ale byl poslední den, kdy se na sporáku objevil obrovský hrnec s lososí polévkou. Plavaly v ní obří kusy rybího masa a byla to naprostá bomba," prozradil Novotný. "Výprava po Finsku mě skutečně nadchla. Do Skandinávie jsem se zamiloval už dávno a už plánuji, jak se sem vrátím," dodal.