Mluvení mi stále dělá problém, přiznal Novotný více než rok po mrtvici

„Jsem ve společnosti poprvé asi po roce. Dokonce ještě víc. Já se tady koukám, co se mezitím změnilo. Už jsem úplně v pořádku, akorát nemluvím, jak bych chtěl. Musím cvičit. Opravdu každý den se snažím rozkecávat, rozmlouvávat. Jinak už vypadám úplně normálně. Všechno je v pořádku,“ řekl na kameru iDNES.cz Petr Novotný.

Bavič v říjnu 2013 utrpěl mozkovou příhodu. Před odletem do Ameriky zkolaboval na letišti Václava Havla, převezli ho do nemocnice, kde podstoupil operaci. Jeho nemoc ale podle dcery Lenky všem jistým způsobem pomohla.

„Hlavně se změnilo to, že najednou je táta doma, hlídá vnoučata, čte jim pohádky, chodí se psem. Pro mě je blbé to říct, ale změnilo se to k lepšímu. Je víc s námi, na rodinných oslavách je v pohodě, nemusím mu koukat do diáře, když dělám nějakou party, jestli má čas. Určitě nás to stmelilo. Táta je takový ten děda, což předtím nebyl. Nebyl pořádně ani táta, protože byl furt pryč, měl práci,“ řekla Fialová.

Roli hlídacího dědečka potvrdil i Novotný. „Skoro každý rok máme v rodině nějaké nové dítě. Já v důchodě určitě klid nemám. Děti nám dají na hlídání tři, čtyři vnoučata. Někdy dostaneme nějaké to páté šesté. Už jsme si se ženou zvykli,“ přiznal.