Petr Novotný má doma samé modelky

Čtrnáctiletá brunetka v současné době sbírá modelingové zkušenosti v Šanghaji. "Pracuje od rána do večera, je docela překvapená z toho, kolik toho focení je, ale baví ji to a ze snímků je to poznat," prozrazuje na svých internetových stránkách Petr Novotný, který letěl do Číny svou Soňu na pár dní navštívit.

"Myslel jsem, že mi ukáže trochu Šanghaj, ale zatím toho ještě moc neviděla, takže jsme město poznávali spolu," pokračuje bavič a moderátor. "Má toho opravdu hodně, práce jí zabere deseti hodin denně, víkendy má volné, ale i tam občas přibude nějaký casting."

V Šanghaji bydlí Soňa v pronajatém bytě s dalšími devíti dívkami, takže se podle Novotného trochu perou o kuchyni a o úklid. "Ale jinak si nestěžuje. Mezinárodní parta modelek (Brazilka, Polka, Ukrajinka, dvě Češky, Američanka…) je prý v pohodě," dodává Novotný.

Sto sedmdesát jedna centimetrů vysokou Soňu, jejíž míry jsou 78-58-85, poslala do Číny agentura Glamour, kde Soňa Novotná alias Sonja působí již pár let. Teď se mladá modelka také poprvé na vlastní kůži přesvědčí, že práce v modelingu není vždy procházka růžovým sadem. Domů se totiž může vrátit až po Vánocích.