Novotný se poprvé od mrtvice vrátil k práci. Jde to pomalu, říká

"Všechno jde pomalu, ale lepší se to. Mám problém s mluvením, někdy nenacházím slova, ale opravdu se to zlepšuje," přiznal Petr Novotný, který o život bojoval loni v říjnu. Mozkovou příhodu utrpěl na pražském letišti. Štěstí bylo, že do nemocnice zamířil včas. Na vině zřejmě byla obezita, přepracovanost a především stres.

Není proto divu, že se Novotný vrací do obyčejného života pomalu, zvlášť pak toho pracovního. Následky navíc nebyly dvakrát příjemné. Ochrnul, nedokázal pohnout rukou a měl potíže s mluvením. Na poslední klapce filmu Modelky s.r.o. však ukázal, že udělal značný pokrok.

"Co mám říct, to se naučím. V tom problém nebyl," dodal Novotný, který se ve filmu potkává například s Reginou Rázlovou. Ta se přitom k herectví vrací po sedmnácti letech.

Navíc ani Rázlová není v nejlepší zdravotní kondici. Trpí roztroušenou sklerózou, ale herectví je to, co jí dodává energii a sílu. "Nabíjí mě to, je tu hrozně fajn parta," podotkla Rázlová k natáčení.

Modelka Kateřina Votavová točila ve velmi odvážném modelu.

Ve filmu o modelkách se objeví i další známé tváře, především ty mladší. O role se podělily moderátorka TV Barrandov Tereza Jemelíková, Nikol Moravcová či finalistka České Miss Kateřina Votavová, která během posledního natáčení vyfasovala nejodvážnější model. Celý den tak měla co dělat, aby neukázala víc, než je žádoucí.