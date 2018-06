Petr Novotný: I žízeň může být krásná

"Skvělý nápoj vymysleli i Němci. Česky jej nazývám ´aiskofi´ a je to vlastně ledová káva. Tedy každé dobré kafe, vychlazené v ledničce. Jde o nápoje u nás poměrně málo známé, ale oba jsou vynikající. Jsem i velkým příznivcem čerstvé přírodní šťávy. Při jejich přípravě se můžu opravdu odvázat podle své fantazie. Do odšťavovače dám jakékoliv ovoce, které mám doma - jablko, jahodu, kousek pomeranče, citrón. Do toho pak nasypu drcený led a výsledek je naprosto úžasný," vyprávěl Petr Novotný nadšeně.

Bavič tvrdí, že s příchodem jara přechází na menší přísun kalorií. V poledne prý dokonce hladoví. "V teplém počasí vypouštím oběd. To bych v zimě asi těžko vydržel. Dám si pouze lehkou snídani, a v poledne, když mám velký hlad, sáhnu po kousku ovoce. Večer si ale všechno vynahradím. Když třeba pobývám v Řecku, tak si v místní taverně dopřeji grilované maso. Myslím, že v létě je to skvělá večeře," svěřil se umělec.

Grilované speciality jsou na letní tabuli u Novotných velmi častým a vítaným jídlem, na které se prý těší celá rodina. "U nás doma je velmi oblíbená marinovaná grilovaná vepřová kýta. Je to vlastně šašlik, ale ještě se mi nepodařilo vypátrat, zda gruzínský, nebo arménský. Fór spočívá v tom, že maso nakrájíte na velké kostky a na tři hodiny naložíte spolu se čtvrtkami cibule do marinády. Připravíte ji z oleje, pepře, soli a citrónu. Občas přidávám i pálivou klobásu. Je to velmi rychlé a strašně dobré. Šašlik dáte nad dřevěné uhlí a za patnáct minut je hotov," zasnil se Petr Novotný.