Petr Novotný bude zkoumat inteligenci národa

"Tahle soutěž už běží v desítkách zemí světa a je velice zábavná a nepředvídatelná," těší se Petr Novotný.

Soutěžit zde budou vždy dva pětičlenné týmy, které spolu musejí mít nějaké rodinné vztahy. Úkolem týmu bude procházet jednotlivými koly a hledat nejčastější odpověď na otázku, která byla již předtím formou dotazníků položena stovce náhodných lidí.

Vzdělání tudíž v soutěži není potřeba. Důležité je odhadnout, co si myslí většina národa. "Viděli jsme tady už takové situace, kdy opravdu počítačový inteligenti, stratégové, kteří procházeli ze soutěže do soutěže, najednou stáli proti rodině zemědělců. A tahle rodina, která žije na farmě, ten druhý tým úplně smetla. Vůbec své vědomosti nemuseli používat. To je na té hře tak pěkné. Mně se vlastně líbí úplně nejvíc, že i špatná odpověď, někdy úplně absurdní, prostě nakonec přinese body a ve finále i peníze," říká Novotný.

"Řeknu vám jeden příklad ze zkoušky. Padla tam otázka: Jmenujte evropskou měnu. Každého samozřejmě napadne Euro, koruna a podobně. No a někdo tam plácnul jen tak dolar. A představte si, že taková blbost byla čtvrtou nejčastější odpovědí. Zkrátka jsem moc rád, že tahle soutěž je tak nevyzpytatelná," prozradil moderátor.

Právě konkurzu na tento pořad, který uvádí Petr Novotný, se týkala nedávná kachna, která proletěla bulvárním tiskem. Ta zcela nepravdivě označila dvě známé televizní tváře, Vladimíra Čecha a Jana Rosáka, za neúspěšné adepty na moderování 5 proti 5. Čech i Rosák však popírají, že by vůbec byli v souvislosti s pořadem TV Primou osloveni.