Petr Novotný bude vařit pro Mongoly

Zanedlouto vyjde Novotnému v Mongolsku první kuchařská kniha a kromě toho bude v jedné z mongolských televizí uvádět seriál pořadů o vaření.

"Při společné cestě po Mongolsku s Františkem Ringo Čechem přišla opakovaně řeč i na můj vztah k dobrému jídlu. Výsledkem je, že mi tam zanedlouho vyjde kuchařka speciálně připravená pro místní obyvatelstvo. Je to kniha plná strašně zajímavých a podivných receptů, na něž se samozřejmě dají v Mongolsku sehnat suroviny. Teď už je text hotový a překládá se z češtiny do mongolštiny. Přiznám se, že sám mám z této kuchařky ohromnou radost," prozradil Petr Novotný.

Baviče zároveň oslovily hned čtyři mongolské televizní stanice s nabídkou, aby natočil seriál pořadů o vaření. V nejbližších dnech se chystá podpis smlouvy a hned poté se budou exotické "Dobroty" natáčet.

"Zní to neuvěřitelně, ale půjde o velmi dlouhý televizní seriál. Zatím nemá jméno a ani netuším, kolik bude mít dílů. Některé ukázky ale určitě později předvedu v některém svém českém pořadu," slibuje Petr Novotný.

"Sám jsem především zvědav, jak mě budou dabovat. Před časem jsem natáčel a uváděl pořad o vaření na Slovensku, kam jsem každý týden dojížděl autem. Bylo by jistě zajímavé létat do Mongolska každý týden na natáčení, ale nakonec jsme se dohodli, že všechny díly natočíme dopředu. Tak bohatá zase ta stanice totiž není," dodal bavič ze smíchem.

Kromě natáčení v Mongolsku se Petr Novotný těší i na další výpravy se svým přítelem Františkem Ringo Čechem.

"Teď intenzívně pracuji na plánování výpravy do Macaa. To je nesmírně zajímavá a nádherná provincie v Číně s okouzlující přírodou. Kromě toho se chystáme do Argentiny, což je rovněž krásná země. Jako labužníka mě ale láká i jiná věc. Jihoamerické krávy, které se celý život prohánějí po pampách, mají naprosto vynikající a jedinečné maso. Proto se speciálně se těším na tamější slavné obrovské steaky,"zasnil se mlsně Petr Novotný.

Bavič se přiznal, že si nikdy nedává žádná novoroční předsevzetí. Tvrdí, že Silvestr pro něj znamená pouze změnu data.

"Konec roku nepovažuji za nic významného a neuznávám ani dopředu dané závazky. Mám třeba rád, když někdo řekne: přestávám kouřit, a to teď hned. Ale když dopředu oznámí, že nekouří třeba od 1.1.2006, tak už to odkládá, a já mu nevěřím," vysvětlil Novotný.