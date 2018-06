Nárožný se pustil do bulvární komedie. Docela jsem se nadřel, říká

"Dělali jsme ji docela dlouho, protože je omyl, že bulvární komedie se dá odfláknout, že se dá udělat rychle. Je to pracná záležitost a myslím, že jsem se na tom docela nadřel," říká Petr Nárožný.

Komedii Jeana Barbiera o výběrčím daní, jenž se rozhodne překvapit dceru návštěvou, aby zjistil, že místo zaměstnankyně pojišťovny je z ní společnice bohatých politiků a obchodníků, uvede v 9. června v premiéře divadlo Palace.

Kromě toho Petr Nárožný dál hraje i v několika inscenacích Činoherního klubu, kde účinkuje přes třicet let.

"Měl jsem dvě zlomové role. První byla ve hře Zázrak, na základě které jsem se dostal do divadla Semafor. To se píše rok 1973, neboli druhá polovina minulého století. A druhá role to byl určitě Hejtman z Kopníku. To se psal rok 1980 a já jsem se stal členem Činoherního klubu," zavzpomínal herec, který se dál objevuje i v televizních filmech nebo seriálech. Letos natočil pro televizi třeba film Piknik.