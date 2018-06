Sprosťárny mi pomáhají, ale nadávám jen v autě, říká Petr Nárožný

„Člověk se ve styku a mezi lidmi musí držet, ovládat. Nemůže si dovolit jakkoliv být sprostý. Myslím si, že auto je taková příjemná schránka, kde se může člověk po italsku odreagovat,“ prohlásil Nárožný.

Je podle něj lepší vynadat druhé osobě, než by držet vztek v sobě. „Člověk řekne sprosté slovo, co si o něm, nebo o ní myslí, a uleví se mu. Má klid na duši,“ míní.

Herec byl prý rodiči odmalička vedený k tomu, aby se choval slušně. Prozradil, že na slušné vychování a uctivé zdravení si dával pozor hlavně kvůli sousedkám.

„Kdybych nepozdravil paní Ulrichovou nebo paní Dachovskou, tak ona by u nás večer zazvonila a řekla by: Paní Nárožná, já jsem včera potkala Péťu u mlíkárny a on mě nepozdravil. Co to je?, “ řekl Nárožný.

U dnešních dětí, ale také některých dospělých lidí, mu uctivost chybí. „Zažil jsem, že přijdu někam do místnosti a vstoupí tam dvacetiletý člověk a nepozdraví. Neříkám, že je jeho povinnost, aby mě znal, nebo mě uctíval, obdivoval a miloval, ale v každém případě jsem starý dědek, tak si myslím, že by mě měl pozdravit. Že by mu huba neupadla, když řekne: Dobrý den! A já bych mu rád odpověděl: Dobrý den, nebo Hezký den vám přeji!“ dodal.