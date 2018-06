Petr Muk: Zbytečně jsem trpěl

"Jak by řekli moji lékaři − jsem stabilizovaný," svěřil se s úsměvem zpěvák po obnovené premiéře muzikálu Galileo, kde po třech letech od derniéry opět exceloval. "Od svých devatenácti až po svou první hospitalizaci jsem zbytečně trpěl a vlastně až teď žiju opravdu plnohodnotný život," přiznává Muk, i když o své nemoci už nechce moc mluvit. Zato o dcerce Noemi se rozpovídá rád.

"Koncem měsíce jí bude už rok a půl a každým dnem objevuje nové věci. Učí se nová slova, jenže moje žena Eva je Slovenka a já zase na Noemi mluvím česky, tak se jí slova občas míchají, i když už zná oba ekvivalenty. Pak nastanou situace, kdy jdeme ven a potkáme babičku s malým vnoučátkem a ona začne ukazovat a volat na to dítě "bábo, bábo", protože tak se řekne slovensky mimino, a já mám co vysvětlovat," směje se Petr.

Začátek roku měl třiačtyřicetiletý zpěvák volný, a tak vyrazil s rodinkou do Špindlerova Mlýna. "Malá poprvé zažila sníh. Bylo to bezva," vzpomíná Petr. "Tím že moje práce je hlavně po večerech, tak si Noemi fakt užívám, protože s ní můžu být většinu dne. Není to jako s mými dnes už dospělými dcerami, když byly malé, kdy jsem dvě třetiny roku trávil na turné po hotelech a vůbec je neviděl. Od té doby hotely nenávidím."



Ledecký přišel o hlas

Obnovená premiéra muzikálu Galileo vrátila Petra Muka v plné síle i na muzikálové pódium, ale návrat to nebyl bezbolestný. "Měl jsem noční můry, jestli se to stihnu naučit. Tři roky, co se to nehrálo, je přeci jen dlouhá doba, a teď jsme na zkoušení měli jen pár dní," vysvětluje.

Ale nervozita z něj po prvním představení mohla klidně spadnout. Velkou pochvalu dostal i od autora muzikálu Janka Ledeckého, který byl tentokrát pouze v roli diváka, přestože se původně těšil, že si Galilea také znovu zazpívá. "Před měsícem jsem na premiéře Hamleta přišel o hlas a ještě se mi nevrátil," krčí rameny. "Jestli se mi vůbec nevrátí, tak budu už jenom psát," usmívá se s tajemným příslibem, že se mu opět v hlavě rodí nějaký muzikál.