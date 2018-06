Petr Muk zazpívá mamince

"Maminka se tam narodila. V kapli, která v té době, 7. 7. 1934, ještě nebyla vysvěcená, ji dokonce pokřtili. Také proto se přijede z Českých Budějovic podívat," vysvětluje Muk.

Jednu písničku si s ním zazpívá i jeho partnerka Míša Klímková, která se před časem rozhodla s profesionálním zpíváním skončit a věnovat se pouze své profesi lékařky. Novorozencům pomáhá na svět právě v porodnici u Apolináře. Je tam velice spokojená, práce ji baví a nelituje. A jestli kapele nechybí? "Každý jsme nahraditelný, jak říká můj manažer. Kromě mě," směje se zpěvák.

Vztah s Míšou tím prý rozhodně neutrpěl. Posvěcovat svatbou ho však nechce. "Manželství není pro vztah dvou lidí to nejdůležitější. Dá se žít úplně v klidu i na psí knížku a já se ženit rozhodně nehodlám," tvrdí Muk, jenž nedávno oslavil čtyřicáté narozeniny. Oslava nejprve proběhla v úzkém rodinném kruhu s rodiči a jeho dvěma dcerami, poté v kruhu přátel, kamarádů a kolegů.

"Byli jsme v jedné afghánské restauraci a bylo to docela příjemné. Odzbrojil mě ale jeden z dárků. Dostal jsem totiž televizi, kterou jsem domů nikdy nechtěl. Takže jsem se rozhodl, že dostane kolečka, koupím k ní DVD přehrávač, ale nebude nikdy připojená na satelit ani na žádnou anténu. Ne kvůli tomu, že bych musel začít platit poplatky, ale z principu."

Čtyřicítka ho víceméně nezaskočila. "Nedá se říct, že by mě poznamenala tak jako třicítka, kdy jsem najednou začal přemýšlet o životě trošku jinak. Jediné, co si teď stále častěji říkám po návratu z každého vystoupení někdy ve čtyři ráno, že asi už konečně začnu přespávat na hotelích. Tenhle způsob života je přece jenom trošku unavující, tak možná trošku zvolním. Začal jsem tak, že jsem nepřijal žádnou novou nabídku do nového muzikálu a chci v klidu pracovat s naším klávesákem Michalem Šetkou na dalším albu," plánuje Petr Muk.