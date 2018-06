Petr Muk uhnětl Golema a ukázal jizvy

Herci a přátelé nového muzikálu Golem stáli hned na začátku tváří v tvář požáru! Na akci "Hnětení Golema" ve stylové restauraci U krále Brabantského totiž nepozorný číšník shodil hořící svíčku na hromadu slámy. Duchapřítomný host však oheň bleskurychle uhasil a moderátor Vlasta Korec mohl modelování hliněných sošek zahájit.



Vlasta Korec má Golemovo srdce

"Haló, haló… začínáme teď!" zařval Korec do nádražního amplionu, který si vzal na pomoc místo mikrofonu. Jako jeden z prvních pak vyhrnul rukávy a vrhl se do formování hliněné hroudy. "To je Golemovo srdce," představil po chvíli hrdě svůj výtvor.

Muk: Dal jsem dělovou ránu

Petr Muk coby představitel rabína Löwiho usedl za pracovní stůl a velice hbitě uplácal hliněnou postavu. "Takhle vypadá Golem," vyjádřil svoji představu o legendární postavě. Mukovi přátelé se však spíše zajímali o jeho zdravotní stav. Zpěvák působil spokojeně, na všechny se usmíval a s cigaretou v ruce si povídal s kamarády. Vysvětloval také okolnosti svého zranění z nedávné dovolené na Kanárských ostrovech. "Podívejte, už se to hojí," ukazoval řezné rány na pravé ruce, které utrpěl při bojovém umění. "Chtěl jsem to zkusit, ale dal jsem příliš velkou ránu a prorazil jsem zeď."

Křížková: Mám pěknýho!

Zpěvačka Hanka Křížková si na práci s keramickou hlínou nechala hodně záležet. Figurky budou totiž vypáleny v peci a pak vydraženy pro charitativní účely. A Křížková se za svůj výtvor rozhodně stydět nemusí. "Nechci se chválit, ale mám pěknýho," řekla nekompromisně o svém Golemovi.