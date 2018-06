Petr Muk shání v Londýně křiváka

"Na podzim vydáme speciální projekt, minialbum remixů skupiny Erasure, se kterou jsme před patnácti lety jeli turné jako hosté," mluví o svých plánech zpěvák.

"Rád bych si proběhl Londýn a připomenul si některá místa. Třeba hotel Columbia poblíž Hyde Parku, ve kterém jsme byli ubytovaní a kde bydlí všichni muzikanti, kteří v Londýně koncertují. Já tam navíc potkal i zpěvačku Susan Vega," vzpomíná Muk, který si chce v Londýně hlavně pořídit koženou bundu zvanou křivák.

Za dob Oceánu prý měl křiváka i boty martensky, ale daroval je svému synovci. Boty si prý pořídit nechce, ale po kožené bundě opravdu touží. "Budeme totiž určitě dělat klip na jeden ze singlů, tak si chci takhle vrátit zpátky atmosféru Anglie. Toho, co jsem v ní prožil a co mě ovlivnilo do budoucna," dodává zpěvák.