Petr Muk se ožení na apríla

"Nežiji ničím jiným než svatbou. Ta je pro mne nyní nejdůležitější. Apríl je krásný termín, my jsme oba s Evičkou blázínkové, proto jsme se rozhodli právě pro něj. A přiznávám, že ho tak trochu spískal náš kamarád Jirka Rauš, který se také ženil prvního dubna," prozradil Muk.

Místo konání ale zpěvák nechce prozrazovat. "Bude to mezi Prahou a Bratislavou, v oblasti velkomoravské říše. Kde přesně, ví jen těch více než dvě stě pozvaných hostů na obřad a tři sta na večírek. Teď řešíme zásadní věci jako zasedací pořádek při obědě, kolik lidí vypravíme z Prahy autobusem a kdo všechno přijde na večerní slavnost..."

"Některé své přátele jsem musel obtelefonovávat třeba třikrát. Každý pracuje v nějakém druhu podnikání, je zrovna hodně zaměstnaný nebo třeba starosti s rodinou, takže sladit dohromady, aby všichni mohli přijet, to opravdu není jednoduché. Upřímně řečeno, taková svatba je přímo na nervy," svěřuje se budoucí novomanžel a také budoucí otec.

"Přitom pořád myslíme na miminko. Moje Evička je v jiném stavu, dítě by se mělo narodit koncem léta. Rozhodně nechceme vědět, jestli to bude holka nebo kluk, jen si přejeme, aby bylo zdravé. Také o jménu zatím neuvažujeme, to všechno probereme až po svatbě. Po ní také poletíme na svatební cestu na Kanárské ostrovy. Ještě jsme nestihli ani vybrat hotel, protože se všechno točí kolem svatby," posteskl si trošku ženich.