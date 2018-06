Petr Muk s manželkou mají kvůli dceři oddělené ložnice

Důvodem oddělených ložnic není ani tak zpěvákovo chrápání vyvolané hlubokým spánkem, který již po čtyři roky navozují pravidelně užívaná psychofarmaka, ale jeho dcera Noemi. V srpnu jí budou čtyři a ještě si nezvykla spát sama ve svém pokojíčku, který má po nedávné rekonstrukci jen sama pro sebe. Mukovy dospělé dcery z prvního manželství, které v Praze studují a které přes týden bydlely u něho, totiž dostaly sousední byt, kde mají každá svůj pokoj a definitivně tak své malé sestřičce uvolnily dětský pokojíček.

"Má to tam obrovský a moc hezký, postel má s nebesy, ale nechce v ní sama spát, bojí se. Zatím s ní tedy jeden nebo druhý spíme. Učíme se z knih, co máme dělat a jak, časy se mění a psychologové jsou chytřejší. Vyčetli jsme třeba, že musíme do pokojíčku chodit v určitém intervalu, který nesmí být tak častý. Snažíme se na to najet, tak uvidíme, kdy se dostaví výsledky," přemítá Muk.

Petr Muk s dcerou Noemi

Jeho dcerka mu ale jinak dělá samozřejmě jen samou radost. "Je hrozně vnímavá, ze školky, kam chodí zatím jen na dopoledne, nosí nová a nová slovíčka, zatím naštěstí ne sprostá," směje se zpěvák. Samozřejmě také ráda zpívá a nejradši některé tátovy hity. Jestli ale dobře intonuje, to se prý ještě poznat nedá.

Momentálně je Noemi už druhý týden kvůli kašli doma. V pondělí ráno ji zpěvák plánoval odvést do školky, namísto toho však spěchal k lékaři. "Stěžovala si na bolení ouška, tak jsem hned volal mému známému krčaři, jenže jsem ho chytil na sjezdovce v Rakousku. Zastupovala ho naštěstí další skvělá lékařka, která dělala léta na dětském oddělení v Motole. Žádný vážný nález naštěstí nebyl, ty problémy byly spojeny s kašlem, průdušky měla chycené pěkně. Ucho jí proplachovali a musím říct, že byla statečná."

Sám se nechal rovnou také prohlédnout, tušil jistou indispozici. "Mám nateklou sliznici a dostal jsem pro jistotu antibiotika. Kdybych další den cítil, že mi to leze na hlasivky, nasadím je. Teď by se mi nemoc opravdu nehodila. Jezdím turné s Evou Pilarovou, byli jsme v Brně, čeká nás Ostrava a dvakrát Praha v Hudebním divadle v Karlíně, do toho dokončuji desku, která by měla vyjít 20. května a na podzim chystám vlastní turné. Je toho opravdu dost. Blahořečím tomu, že momentálně nehraju v žádném muzikálu, nevím, jak bych to stíhal," uzavírá Muk.