Petr Muk nemá na deprese čas

"To ovšem neznamená, že mi někdy není trochu smutno. Třeba ten song, co teď šel do rádií, mě napadl, když jsem jel tramvají na Vltavské a viděl tam bezdomovce, jak stojí u stánků. Z toho na mě padl takový smutek. Ale jinak ta písnička není zas až tak tragická!" dodává zpěvák.

Podzimní plískanice na Petra Muka naštěstí jako zdroj chmur neplatí. Má toto roční období naopak v oblibě, stejně jako jeho žena Eva, která je bytová návrhářka. "Pro mě je podzim pokaždé jiný," konstatuje Muk.

"Mám docela rád, když padá listí. Je to doba, kdy by člověk měl chodit do obrazáren a na výstavy fotek. Pro mě je to čas, kdy si udělám procházku nějakým parkem a pak se zajdu podívat do Bílkovy vily, kde jsou nádherné věci, včetně nábytku, který sám navrhoval pro sebe i pro manželku. Chci tam teď vzít svou ženu, určitě se jí to bude líbit," těší se Muk.

"Na to, abych měl nějaké deprese, nemám jednak čas, a jednak užívám léky. Sice je budu užívat celý život, ale jsem díky nim v pohodě," přiznává zpěvák, který dlouho trpěl maniodepresivní psychózou.

Pozitivní pocit má Petr Muk i ze vzpomínek na dobu, kdy se začal věnovat studiu židovské historie a po rozchodu legendárního Oceánu měl s Petrem Kučerou skupinu Shalom. Nedávno znovu natočil tehdejší velký hit Ráchel.

"Můj život se od doby Shalomu asi hodně posunul," přemýšlí zpěvák a otec roční dcerky Noemi.

"Tu píseň jsme točili někdy v polovině osmdesátých let. Byla to jedna z našich prvních písniček, takže není divu, že se od té doby hodně změnilo. Bydlím v Praze a pohybuji se v jiném okruhu lidí. Ale když přijedu do Budějovic, kde jsem tehdy žil, a potkám třeba Petra Kučeru nebo textaře Petra Honce, zase vidím, že tohle vydrželo. Že jsme kamarádi do dneška."

"A co se týká židovství, jakmile se jím člověk začne jednou zabývat, i když já bych řekl spíš Biblí jako takovou, tak je to taky na celý život. Bible je nekonečná četba a důležité jsou u ní i komentáře. Celý starý zákon je vyprávěný jakoby v holých větách, které ale vždycky zcela přesně něco znamenají. Jen je třeba znát ty vysvětlivky, aby člověk pochopil, o čem vlastně čte."