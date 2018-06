Petr Muk bojuje i na koncertech

"Nabíjí mě turné," vysvětlil příčinu své dobré nálady, kterou může nečekaně zhatit nemoc zvaná maniodeprese. Vyrazil na něj po českých divadlech a podle ohlasu diváků má úspěch. "Je to krásné, lidi reagují skvěle. Když celé divadlo vstane a zpívá písničky, tak je to fajn. A když dělám autogramiádu po koncertě, slyším, že to byla skvělá show."

Na turné ho podle možností doprovází i jeho rodina. Ovšem bez dcerky Noemi. Ta je na tátovu show přece jen ještě malá. "Tatínek s Evičkou se mnou byli na koncertě v Kutné Hoře, když hlídala moje dcera. Teď pojede tatínek se starší dcerou do Plzně a Evička se mnou do Ostravy ve chvíli, kdy v Bratislavě pohlídají malou rodiče. Není to jednoduché, dáváme to dohromady, jak se dá," líčí zpěvák.

Nejmladší hlídala nejstarší

Hlídání měli manželé Eva a Petr Mukovi zajištěno i po dobu křtu v klubu Limonádový Joe. O nevlastní sestřičku Noemi se postarala nejstarší Mukova dcera Míša. Mladší Šárka měla coby studentka pražské konzervatoře představení v Divadle na prádle. Kmotry desky se stali Peter Nagy, majitelka klubu Lída Mahlerová a šéf gramofonové firmy EMI Vladimír Kočandrle.

Mezi přítomnými pak nechyběl Petr Kolář, který v tuto chvíli jede turné po českých městech, otec Petra Muka Ladislav, Dušan Kollár, Martin France nebo Gábina Goldová. Ti všichni se mimochodem vypraví 5. listopadu na pražský koncert slavného zpěváka do pražského Divadla Hybernia.