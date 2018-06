Petr mi radí, kdykoliv je třeba, říká Eva Muková

16:21 , aktualizováno 16:21

Je to již osm měsíců, co se nejbližší příbuzní zpěváka Petra Muka vyrovnávají se ztrátou milovaného člověka. Pro jeho ženu Evu Mukovou je to stále bolestivé téma, o lásce k zesnulému ale mluví vyrovnaně.