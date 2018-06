Pár hodin s Kramným: věří v propuštění, při vzpomínkách má slzy v očích

Petr Kramný mě přivítal na recepci hotelu pohublý a s dlouhými vousy. Odmítl se proto fotit a byl v tom nekompromisní. Vyfotografovat nechal jen svůj hotelový pokoj a poslal jednu fotku s dcerou.

Kramný: Mám důkaz, který pomůže vyřešení případu Rozhovor o pobytu v hotelu i balíčku, který posílá české policii

O celém případu byl nakonec ochotný mluvit otevřeně, přesto si dával pozor, aby neprozradil, co nemá. Dva měsíce sleduje, co se kde o něm píše a co si kdo myslí.

"Mrzí mě, že lidi odsuzují, aniž by cokoli věděli. Zaráží mě i ti všude citovaní psychologové, kteří z fotek usuzují, jaký jsem, aniž by se mnou kdy mluvili. Jsem zvědavý, až pravda vyjde najevo, co budou tito lidé říkat a jak se budou chovat," říká v rozhovoru, který spolu vedeme v budově hotelu.

Kramný měl během svého pobytu dost času přemýšlet o vhodných odpovědích. I tak během rozhovoru často zazní "netuším".

Mluví klidně, nehraje citové divadlo. Přesto mu během rozhovoru dvakrát zrudnou oči a zalijí se slzami. Poprvé, když se mluví o věcech, které si nechal po dceři a manželce na památku a podruhé, když mluví o náhrobku, který bude muset vybrat.

"Připadám vám jako vrah?" ptá se s pohledem na snubní prsten, který stále nosí. Nevím. Ani po dlouhém rozhovoru nejsem přesvědčená o jeho vině ani nevině. Pokud je ale česká kriminální policie s vyšetřováním tak daleko, jak on tvrdí, měli bychom se brzy výsledek dozvědět.