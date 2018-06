Rodina Kramného se snaží dostat záhadný balíček z Egypta do Česka

"Myslím, že to hodně pomůže v případu," říká Petr Kramný o krabici zabalené v malé igelitové tašce, přelepené na pokyn ostravské kriminální policie širokou páskou, kterou přes každý spoj opatřil svou parafou. Chtěl mít absolutní jistotu, že nikdo před adresátem balíček neotevíral. "Vyfotil jsem si to, abych měl důkaz, jak to vypadalo před posláním," říká Kramný.

Rozhovor s Petrem Kramným Čech zadržený v Egyptě promluvil o případu úmrtí své ženy a dcery.

Balíček je velmi lehký, nechrastí a dle jeho slov v něm není nic, co by podléhalo zkáze nebo bylo jakkoli nebezpečné.

"Není tam vzorek krve nebo tak. A není to nic, co by neprošlo letištní kontrolou," jsou jediné informace, které k údajnému důkazu Petr Kramný poskytne.

Na pokyn policie víc neříká. Také ona sama uvalila na celou věc přísné informační embargo. Dosud ale balíček neobdržela. S Čechem zadrženým v Egyptě komunikuje prostřednictvím jeho sestry. Egyptské poště nikdo z nich nevěří a poslání by navíc zřejmě trvalo neúměrně dlouho. "Doručíme si ho sami," říká Kramného sestra, do Egypta se ale nechystá.

Datum doručení možná důležitého důkazu tak zůstává stejně jako datum Kramného propuštění ze země otázkou. Prokurátor stále neurčil dobu, po kterou chce Čecha v Egyptě dál držet. "Čekám, že by snad už v úterý mohli mít nějaké nové zprávy," věřil Petr Kramný ještě v neděli. Egypťané ho však stále neobvinili ani nepropustili.