Koukal po rakovině varlat: Implantát nemám, spermie jsem dal zmrazit

"Nechal jsem si spermie zamrazit před první chemoterapií, ale pořád doufám, že to půjde přirozenou cestou. Čeká mě během tohoto roku vyšetření, abych věděl, na čem jsem," prozradil Koukal s tím, že s partnerkou, moderátorkou Lucií Šilhánovou zatím dítě neplánují, protože teď je nejdůležitější příprava na olympiádu v Riu. Do budoucna ale sportovec děti rozhodně chce.

"Já se nechtěl spokojit pouze s uzdravením, ale chtěl jsem se vrátit i do sportovního života. A teď, když se mi to podařilo, je na čase myslet i na to, jestli můžu mít děti, a proto jsem se spojil i s tímto projektem," říká badmintonista, který pro Centrum asistované reprodukce nafotil snímky rodinného života s názvem Životní příběh Petra Koukala, které zobrazují pozitivní příběh naděje na budoucí život onkologických pacientů.

Životní příběh Petra Koukala - partnerku v kampani Koukalovi hrála Lucie Křížková. Petr Koukal by jednou chtěl mít dítě, nechal si proto před chemoterapií zmrazit spermie.

Petr Koukal je na fotografiích Ondřeje Pýchy zachycen coby otec rodiny, partnerku a matku dětí sehrála Miss ČR 2003 Lucie Křížková.

Koukal se tím snaží bořit mužská tabu a rozpoutat diskusi o rakovině varlat a jejích následcích. Proto je v tomto ohledu velmi otevřený a neváhá vyprávět i o estetické stránce věci.

"Odstranili mi jedno varle, ale dál můžu fungovat s druhým, doufám, že i reprodukčně. To se musí ještě zjistit pomocí testů. Dnes je možnost i implantátu, takže po estetické stránce neutrpíte, ale já jsem si tam nic dávat nenechal. Na první ani na druhý pohled to poznat není. V intimních chvílích s partnerkou to samozřejmě poznat je, ale nemám z toho trauma, abych se styděl o tom partnerce říct," říká Koukal s tím, že kvalita jeho sexuálního života nijak neutrpěla a věří, že i dítě se mu podaří počít.

Pro všechny případy má zmrazené spermie. "Vím, že tam někde jsou, ale musím se o ně přihlásit a prodloužit dobu skladování," směje se sportovec.

Rakovina varlat postihuje nejčastěji muže v období od 20. do 35. roku, tedy ve věku, který je pro ně silným reprodukčním obdobím. Chemoterapie zasahuje zejména buňky, které se často dělí, což jsou kromě buněk pokožky a vlasů i buňky pohlavní, takže může způsobit neplodnost.

"Míra postižení pohlavních buněk po onkologické léčbě závisí na způsobu léčby, její intenzitě a délce, ale i na schopnostech organismu se s léčbou vypořádat. To znamená, že se poté u mužů můžeme setkat jak s normálními hodnotami spermiogramu, tak s úplnou absencí spermií," vysvětluje primář Centra asistované reprodukce ISCARE IVF, MUDr. Jaroslav Hulvert.