Pokazil jsem to já, říká o rozchodu badmintonista Petr Koukal

"Můj osobní život je celkem nudný. Všechno dávám do nadačního fondu. Vztah se pokazil mou zásadní chybou v létě a od té doby jsem sám," uvedl Petr Koukal.

Nyní se soustředí na rozjezd vlastního nadačního fondu, který si dává za cíl šířit osvětu ve věci onkologických onemocnění u mužů. Sám před třemi lety překonal rakovinu varlat.

"Momentálně je to moje největší priorita a výzva zároveň. Přeji si, aby se o onkologických onemocnění mužů mluvilo stejně jako o rakovině prsu, aby se z toho stalo společenské téma. Oficiálně se fond představí 21. ledna, kde rovněž představíme osobnosti a pilotní projekty," dodal Koukal, který osvětu šíří už tři roky od doby, kdy o své nemoci veřejně promluvil.

"Stává se, že mě zastavují lidé na ulici a děkují. Hlavně se ozývají ženy, neboť se muži stydí o svém problému mluvit. A v tuto chvíli vím o šesti lidech, kterým jsem zachránil život tím, že na preventivní vyšetření zašli. A tohle je snaha, ve které budu dál intenzivně pokračovat."

První vlašťovkou Nadačního fondu Petra Koukala je charitativní kalendář, který nafotil s někdejší miss Lucií Křížkovou.



Lucie Křížková a Petr Koukal v kalendáři pro Nadační fond Petra Koukala

"Z realizace fotek jsem měl trochu nervy, ale díky Lucii a jejímu přátelskému přístupu jsem naštěstí rychle odhodil stud a velmi jsem si to užil. Byl to sice náročný den, ale zažili jsme také spoustu zábavy a v neposlední řadě jsme měli možnost podívat se do nádherných a veřejnosti běžně nepřístupných míst Britské ambasády v Praze," popsal průběh focení sportovec.

Petr Koukal je teď v rekonvalescenci po zranění kolene. K tréninkům se chce vrátit hned v lednu. Za sportovní cíl si ještě dává účast na olympiádě v Riu. "Tam bych to pak asi se sportovní kariérou zabalil," uzavřel.