Petr Kotvald v padesáti zdrsněl: strniště, motorka a útok na ČT i rozhlas

Je vám 52. Pociťujete, že byste stárnul?

Vůbec ne, jen zrcadlo mě zrazuje. Vypadám na svůj věk a úměrně tomu se i cítím.

Jak jste dokázal zastavit čas éry "Holek z naší školky"?

Snažím se nechovat sebedestruktivně. Nepiju, nekouřím, scházím se s lidmi, které mám rád. Především ale dělám jen to, co mě baví a mám rád.

Což je aktuálně nová deska, kterou vydáváte po pětileté pauze. Je to opět Petr Kotvald, jak ho známe, nebo jste zkusil experimentovat?

Písničky alba jsou tím nejlepším duchovním a řemeslným, co můžeme spolu s autory nabídnout. Jsme moderní, současní, vkusní, nadčasoví, chytří, popoví, jazzoví, romantičtí, erotičtí, taneční, rappoví, new-romantic-discoví, houseoví, vánoční a máme nadhled. A jsme nezdravě skromní.

Věřím. A odpověď na mou otázku?

Jméno je sice známá značka, ale právě to je vlastně paradoxně mnohdy na škodu. Příznivci mě vemou kdykoli a očekávají nadšeně nové. Radiotici, myšleno hudební manageři, tvůrci playlistů rádií mají povětšinou jméno uloženo ve škatuli a nové songy si mnohdy ani neposlechnou. Zaklínají se svými formáty s "maxximem muziky", moje zkušenost je ovšem taková, že je to spíš "maxximum" omezenosti, ignorance a arogance.

Autoři Fotograf: Lenka Hatašová

Lenka Hatašová Styling: Gabriela Koutská

Gabriela Koutská Make-up: Monika Navrátilová

Vidím, že se obouváte především do Evropy 2, která dělá "hity" právě tím, že je posluchači servíruje v častých rotacích. Co vám vadí nejvíc?

Nejsou to vizionáři. A o věku to není, pro ně je stará už i Dara Rolins. Ale novinky Madonny budou točit do zblbnutí, protože se svezou s opsanými playlisty zahraničních rádií a placeným promem světových vydavatelů. Jeden hudební manažer mi dokonce s vážnou tváří tvrdil, že jejich nejvyšší rotaci určuje evropský žebříček nejvíce do mobilů stahovaných melodií. A já jsem pochopil, že mimozemšťani existují.

Zeptám se ještě jinak: dá se novou deskou v dnešní době uživit i přesto, že vaše novinky nebudou hrát - jak jste sám řekl - do zblbnutí?

Dá, pokud se obchodně zadaří. Ale sdílení dat a muziky je jedna velká krádež, která, jak se zdá, nemá východisko. Odůvodnění, že CD jsou drahá už léta neplatí, já mám dojem, že je to spíš lhostejné přihlížení zániku domácí hudby.

Jak byste tedy tuhle situaci řešil vy?

Ze zákona všichni platíme rozhlas a televizi. Proč státní televize a rozhlas, když soukromá média zcela logicky sledují své obchodní zájmy, nenašly přijatelnou formu a nejsou těmi, kdo pravidelně uvádí české novinky a přivádí na svět nové hity? Třeba teď televize s novým generálním ředitelem bude tím průkopníkem nového. Současná hudební produkce v ní je, pokud vůbec nějaká je, jen z konzerv a příšerná.

Obraťme list, jak jste spokojen s propagačními fotkami, které vznikly pod fotospouští Lenky Hatašové, spolupracovnice Revue iDNES.cz?

Jsem spokojený moc. Je to reprezentativní vzorek současného Petra Kotvalda, zpěváka, muže, umělce, který ví, co chce. A ten kompromisy nedělá.

Jak jste tu image pojali?

Do setkání s Lenkou platilo, že nenosím klobouky, nechodím v tílku, jsem vždycky hladce oholen a nemusím motorky, protože mi připadají trochu country. To všechno jsem vyzkoušel během focení s Lenkou. Bylo plně v její režii a jsem tomu rád. Fotky i celá image alba jsou senzační a vystihují mě. Právě tady a právě teď.