Trio s Hankou a Standou je možná něčí zbožné přání, říká Petr Kotvald

Nikdy neuvažoval nad tím, že by začal s Hankou a Standou znovu koncertovat. Soustředil se na svou sólovou kariéru.

„Možná to bylo zbožné přání některých lidí. My jsme si udělali takovou příjemnou reinkarnaci v tom smyslu, že Hanka měla minulý rok na podzim krásné jubileum a pozvala nás na svůj koncert, kde jsme si dali jednu společnou věc. To bylo moc příjemné. Je to takové příjemné zpestření jídelníčku, ale rozhodně už se na tom nedá nijak stavět,“ řekl v rozhovoru pro Rádio Impuls Kotvald, který sám měl loni jedno zajímavé výročí. Na hudební scéně se totiž pohybuje již přes třicet let.

„Ano, tři X, třicet let, třicet sezón. Bylo to moc příjemné a je to příjemné. Tahle sezóna je ta třicátá a udělal jsem si takovou radost. Vzniklo album, které se jmenuje Exkluziv, to iks je takové strojené, charakterizuje třicet sezón, je tam výběr padesáti písní z asi dvěstěosmdesáti a také jedenáct novinek,“ pochlubil se zpěvák.

V koncertování dnes a před lety vidí velký rozdíl. „To už se ani nedá srovnávat. Těch pět a půl roku v našem triu s Hankou a Standou byla bouřlivá doba. Bylo to nádherné, strašně poučné, já jsem se moc věcí naučil, zajezdil jsem si. Opravdu skoro každý den se zpívalo na jevišti. V roce bylo někdy jen pět dnů, kdy se nezpívalo. Plus další natáčení, televize a tak dále,“ pokračoval Kotvald. Sólová kariéra pro něj tedy byla přirozeným vyústěním situace, protože už se jeden druhého nabažili příliš a potřebovali si od sebe odpočinout.