VIDEO: Kolář se ke skandálům staví čelem, přítelkyně se prý nediví

Fotografie s bílým práškem a další s rukou v kalhotkách neznámé ženy byly obě výsledkem pořádného mejdanu. „Kdybych se styděl za své chování, tak by to nebylo fér. Vždycky jsem se choval stejně. Od čtrnácti let dělám bigbeat a to není klišé, že bych se hlásil najednou k bigbeatu. Já měl vždycky bigbeat rád a mám rád po dobré práci dobrou zábavu. Teď je jen někdy ta zábava vidět, že mě média vyfotí, ale to k tomu patří. A že bych se nějak schovával? To ne,“ říká k tomu Kolář.

Nemyslí si, že by to s alkoholem poslední dobou přeháněl. „Já mám vždycky záklopku, to bych tu jinak neseděl. Jsem člověk, který to ukočíruje v pohodě. Jsem závislý jen na cigaretách, které taky nekouřím nějak hodně. Dělám to všechno v míře, ale možná se to nějak sešlo, že ty akce byly velké a zrovna tam byla média,“ vysvětluje.

Jeho vztah s přítelkyní Lenkou to podle jeho slov neohrozilo. „Přítelkyně mě poznala takového, jaký jsem, takže je všechno v pořádku. Ani se tomu nediví. Samozřejmě si o tom povídáme, ale v míře rozumné a je to v pohodě. Máme se rádi a rádi spolu prožíváme společné chvíle,“ prohlásil Kolář a vyvrací dojem, že by do společnosti chodil raději sólo.

„Chodíme často spolu na akce. Tohle byla shoda náhod. Měl jsem tam spoustu kamarádů, které znám léta a ona tam nemá kamarádky. Nemohl bych se jí naplno věnovat, tak než aby tam stála stranou, tak ji tam radši ani nevezmu.“

Petr Kolář je v soukromí pořád duší rocker a na večírcích je to znát. Profesně je však hlavně muzikálový zpěvák, který hraje a teď také tančí v muzikálu Mamma Mia. „Když jsem začínal před dvaceti lety s muzikály, tak jsem tancoval skoro v každém čísle. Pak to ubývalo a teď jsem se k tomu vrátil, takže jsem nakopl to, co jsem v sobě měl, ale už jen v menší míře. Ale baví mě to hrozně. Tančím tam na můj vkus docela dost, ale jsem tam v pozici staršího pána, jednoho z potenciálních otců, takže to může být i srandovní a ono to srandovní je,“ zhodnotil zpěvák.