Koláře načapali s bílým práškem. Nestačil jsem to vyzkoušet, říká

„Já do společnosti téměř nechodím, takže když už někam jdu, musí to stát za to, což se, myslím, podařilo a já bych si ten večer klidně zopakoval. Ti, co mě znají, vědí, že jsem spontánní člověk a alkoholu se nebráním,“ přiznal zpěvák na křtu svého CD a DVD z živého koncertu ze Žofína.

Pád ze schodů byl prý způsoben právě alkoholovým opojením. „To se prostě někdy stane, je to bolestivé, nikomu to nepřeji. Měl jsem pár modřin a jsem rád, že se mi nic vážného nestalo,“ řekl zpěvák v ranním vysílání Rádia Impuls, kde ho s kauzou bílého prášku konfrontoval jeden z posluchačů.

„Nějak se mi to dostalo do ruky a jestli to byly drogy, tak to byly drogy. Nestačil jsem to vyzkoušet, zakopl jsem na schodech,“ vysvětlil Kolář.

Pytlíček prý koloval na party a zpěvák sám netuší, jak se dostal právě k němu. „Byla to souhra náhod. Nevím, jak se mi dostal do ruky, ani co v něm bylo.“

K jeho alkoholovému excesu mají pochopení i kolegové. „Petr je divoch a my jsme prostě rockeři. Nemůžete přeci čekat, že na akci budeme sedět u skleničky vody. Pokud má něco společného s drogami, tak je to sice jeho věc, ale tohle naopak já neuznávám. Věřím, že si z aféry vezme v tomto ohledu ponaučení,“ řekl kmotr jeho desky Petr Janda.