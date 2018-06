Petr Kolář o milence: Je to pořád kamarádka a na jejím věku nesejde

"Je to kamarádka, máme opravdu takový volnější vztah. Když máme chuť, vidíme se, když ne, jsme každý sám. Ona mi velice pomáhá s tím, že na některé věci nejsem sám a tím, že si člověk může jen tak s někým popovídat," prozradil Kolář.

Dvaadvacetiletý věkový rozdíl neřeší. "Ono to přišlo tak samo od sebe a nejsem první ani poslední, kdo to tak má. Je to spíše náhoda, než abych vyhledával nějaké mladší holky," řekl.

Lenka Chlupáčová

Rozvod pro něj nebyl snadný, ale je rád, že se s manželkou dohodli na výchově dětí. "Co se týče dětí, tak fungujeme a vycházíme. Tomu staršímu jsme se to snažili nějak vysvětlit, že se občas lidé přestanou mít rádi, ten mladší to ještě tak úplně nechápe, ale kluky vídám," prozradil zpěvák, který letos vynechal i dovolenou, protože se mu samotnému nikam nechtělo.

Petr Kolář se synem Petr Kolář vystoupil na udělování cen Žena regionu.

Navíc ho zaměstnávala práce na muzikálu Klíč králů, festivaly a různé akce. Naposled byl hostem při vyhlášení vítězky celonárodní soutěže Žena regionu. Na galavečeru se ale nijak zvlášť neodvázal. Ochutnal cereální sušenky z Liptovského Hrádku a zapil je nealkoholickým pivem.