Petr Kolář je potřetí otcem. Narodil se mu syn Honzík

Víme první 10:23 , aktualizováno 15:07

Stříbrného Českého slavíka tuto sobotu za Petra Koláře přebírala jeho těhotná manželka se slovy "Zatímco on to opravdu nečekal, já to čekám každou chvíli." V úterý ráno se šťastní rodiče dočkali. "U porodu jsem bohužel nebyl, v nemocnici je karanténa kvůli chřipce, to je taky důvod, proč za ním zatím nemůžu," řekl iDNES.cz Kolář.