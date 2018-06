Jsem sám jako kůl v plotě, říká po rozvodu zpěvák Petr Kolář

"Naštěstí jsme se Zuzkou rozumní lidé a vše proběhlo v klidu, hlavně kvůli našim synům, ti jsou pro nás to nejdůležitější," komentoval Kolář nedávný rozvod.

"Dohodli jsme se na tom, že budou u ženy. Já je můžu navštěvovat, kdy budu chtít. Rozhodně je nechci zanedbávat," vysvětlil.

Jeho manželství ukončil románek s mladou biletářkou z divadla Broadway Lenkou Chlupáčovou, se kterou byl načapán na zadním sedadle jeho vozidla. "Vím, že jsem se nezachoval správně, jsem jen chlap. Mrzí mě to, ale asi to tak prostě mělo být," říká nyní zpěvák.

Petr Kolář s manželkou Zuzanou a synem Honzou

Po provalení nevěry se ale snažil manželství zachránit i s pomocí písně Navzdory hříchům svým. Ta měla velký úspěch, ale Zuzanu Kolářovou neobměkčila. "Bohužel, nezabrala, kde měla, ale zase jsem rád, že jsem potěšil další nevěrníky," říká Kolář s úsměvem. "U nás to už prostě nemělo cenu, na devadesát procent to směřovalo k rozvodu," dodává.

Na nový vztah zatím nemyslí. "Jsem sám jako kůl v plotě. Nemám ani čas si najít novou lásku. Má největší láska je hudba, ta mě teď plně naplňuje, takže potencionální partnerka to má hodně těžké mě něčím zaujmout. Hudba je se mnou pořád, miluje mě takového, jaký jsem, neremcá mi do ničeho, můžu jít do hospody, kdy se mi zachce. Takže jediné, co neumí, je vařit a uklízet, ale to si můžu vlastně pořídit paní na úklid," uvedl Kolář s tím, že všemu nechá volný průběh.

Zatím si samotu ani nestíhá uvědomit, celé léto bude plně zaměstnán. Čekají ho festivaly, Noc filmové hudby a zkoušení muzikálu manželů Landových Král klíčů, kde dostal poprvé zápornou roli. "Bude ze mě opravdu velký hajzl, který nebude chtít dát lidstvu poslední doušky vody," prozradil zpěvák.