Focení mě baví, ale do spodního prádla bych nešel, říká Kolář

Na chvíli jste se stal modelem. Umíte si představit, že byste se tím živil?

Focení mě sice baví, ale záleží vždy na tom, proč fotím, co fotím a s kým fotím. Oslovila mě Lenka Hatašová, se kterou se znám a spolupracuji už dvacet let, takže s ní fotím opravdu rád. Navíc ona mě dokáže zachytit na fotkách tak, že vypadám mnohem líp než ve skutečnosti, což je skvělé.

Šel byste třeba do focení kampaně na spodní prádlo?

To jste mě zarazila. To mě ještě nikdy nenapadlo. Možná jste mě ještě neviděla ve slipech. Asi ne.

S focením se pojí i vaše práce. Fotit se musíte i na přebaly CD. Aktuálně vydáváte nové studiové album s názvem A proč ne. Proč jste zvolil právě tento název?

Byl to první název, který mě napadl a už zůstal. Je na něm i písnička, kterou jsem pojmenoval stejně. Deska je tentokrát víc rockovější. Líbí se mi mít každou desku jinou, proto taky každé své album vytvářím s jiným producentem. Tohle jsem dělal společně s kytaristou Milošem „Dodo“ Doležalem. Naše setkání byla trochu náhoda. Před pár lety mě oslovil, abych mu do jeho projektu nazpíval jednu nebo dvě písně a tak nějak mě napadlo, že tu naši spolupráci posuneme dál.

Na albu je i duet s Karlem Gottem. S ním jste točil k této písni i klip. Jak se s ním spolupracovalo?

Krásně. Byl jsem potěšený už jen z toho, že mě k nazpívání písně oslovil sám Karel. On totiž sám vydával sbírku alb duetů a o prázdninách jsme spolu tvořili. Práce s ním je úžasná a mě tu vzpomínku už nikdo nikdy nevezme. Líbí se mi na něm, jaký je profesionál. Takže naše společná píseň nejdříve vyšla na jeho albu a pak jsem si ji dal na své album i já. Co se týká natáčení klipu, vyšlo krásné počasí. Točilo se v okolí vápencového lomu Amerika. Jsou tam nádherné cesty a já si to po nich frčel s Karlem na sajdkáře. Komu se to hned tak poštěstí vézt Mistra v takovémto vozítku. Věřím, že i jemu se to líbilo.

Jak budete svou desku prezentovat. Chystáte turné?

To mít nebudu. Spíš jezdíme po republice a máme menší koncerty. Pro nás je důležité vytvořit příjemnou atmosféru pro fanoušky a my jim můžeme zahrát to, co se jim líbí. V rámci práce se věnuji i muzikálu Mamma Mia!. Jsem jedním z možných otců dívky Sofie. Je to spíše činohra, mám zde i taneční kreace a moc nezpívám. Je to příjemná změna. Jinak se spíše snažím soustředit síly na sólovou dráhu. Hraní mě velmi baví, takže pokud někdy v budoucnu bude režisér hledat člověka jako jsem já, nebráním se.