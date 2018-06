Petr Janda: S rolí dědečka se pořád nemohu ztotožnit

Dvouletá dcera Marty Jandové Maruška už mluví a Petra Jandu překvapila, když mu začala říkat dědo.

„Pořád se s tím dědečkem nějak nedokážu ztotožnit. Jestli je to tím, že mám malé děti... Nestydím se za to. Mám už ženatého vnuka od Péti a plnoletého vnuka a taky mi říkají dědo a nevadí mi to, ale nemůžu se s tím ztotožnit,“ říká Janda, jehož nejmenší vnučka Maruška je jen o rok mladší než dcera Rozárka.

„Ten rodinný život si opravdu užívám. Rozárka měla teď třetí narozeniny, tak jsme vyzdobili terasu, sfoukla dort, bylo to moc hezké. Už skoro nikam nechodíme,“ říká Janda.

Na dcery má teď mnohem víc času než měl na tu první. „S Martou jsem neměl čas, ta se narodila tak blbě, že jsem byl zrovna ve strašném zápřahu. Tenkrát jsme vydali skvělé album a rozjelo se to tak, že jsem skoro nebyl doma. Takže teď se snažím být doma co nejvíc a čtu jim pohádky,“ pochlubil se Janda.

Marta Jandová a Petr Janda

„Když přišla Anežka z porodnice, hned druhý den jí manželka četla pohádku. Někde četla, že je dobré číst i miminku. A fakt je, že mají hezkou slovní zásobu, umí se hezky vyjadřovat,“ dodal.

Svým ženám s dětmi vždycky pomáhal. „Vychoval jsem pět dětí a vždycky jsem přebaloval. Dokonce když se mi narodili Péťa a Marta, tak to jsme ještě prali plínky a já jsem je žehlil a věšel na půdě mezi dva provázky, aby se jich tam vešlo víc. A když se narodila Eliška, tak jsme si půjčili mandl a já je mandloval,“ prozradil.

Petr Janda měl s první manželkou Janou Jandovou dceru Martu a syna Petra, který ovšem v roce 2001 podlehl rakovině ve věku třiatřiceti let. Od něj má dva vnuky - čtyřiadvacetiletého Matouše a dvacetiletého Petra. Od dcery Marty má vnučku Marii.

S druhou manželkou Martinou Jandovou má dvaadvacetiletou dceru Elišku a se třetí manželkou Alicí má šestiletou Anežku a tříletou Rozárii.