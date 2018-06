Petr Janda se spojil s dcerou, nazpívali píseň o rodinné tragédii

Společná píseň Doteky slávy, pod níž je textařsky podepsán Aleš Brichta, je první vlaštovkou nové desky. Přestože by se mohlo zdát, že jde o optimistickou píseň, opak je pravdou.

"Je to písnička o naší rodině. Taková smutná. V první sloce zpívám, že jsme byli čtyři a že jsme už jenom dva, protože jsme pohřbili maminku i bráchu, z mého pohledu manželku a syna. S Martou jsme zbyli sami, o tom je ta písnička," líčí rocker, kterého přišla podpořit i jeho patnáctiletá dcera Eliška, jež žije u své matky.

Marta Jandová přiznává, že se spolupráci se svým otcem dlouho bránila. "My jsme se s tátou navzájem vždycky uznávali, řekli jsme si, že si někdy i zahrajeme společně na koncertu, ale do podobných projektů, jako je deska, jsem jít nechtěla. Měla jsem z toho strach... Nemám ráda takové ty kamarádšofty. Ale když jsem slyšela ten text, tak jsem říkala: "Táto, to je naše písnička. Musíme do toho jít už kvůli těm dvoum. Jsem šťastná, že jsme to udělali," řekla iDNES.cz zpěvačka.

Má plodné období

Samotný Petr Janda se teď prakticky nezastavuje. Není to ani rok, co Olympic vydal v pořadí už sedmnáctou desku Sopka, a po vydání sólovky se hned vrhnul do další práce. "Začínáme točit další album na Vánoce," prozradil.



"Mám období, kdy jsem velmi plodný, a pak období, kdy mi to moc nejde. Teď to jde, tak se toho snažím využít," dodává Janda.