Petr Janda se obává únosu

Rocker proto dopředu vydal striktní varování pro všechny zájemce o únos. Pokud ke "zločinu" dojde, pachatel spláče nad výdělkem.

"Rovnou jsem všem oznámil, že v případě únosu nevěstu hledat nebudu. Nejsem žádný morous a myslím, že mám velký smysl pro humor. Tento zvyk ovšem považuji už mnoho let za naprostou hloupost. Takže pokud nějaký odvážlivec moji nevěstu unese, žádné výkupné nedostane. Naopak. O moji choť se bude muset starat až do okamžiku, kdy ho to přestane bavit," prozradil Petr Janda.

"Zákaz únosu jsem nevydal. Jenom pouhé, ale zato velmi důrazné doporučení," dodal ženich výhružně.

O něco lépe se Petr Janda vyrovnal s dalším svatebním zvykem. Podle tradice nevěsta před svatebním dnem nesmí spát v obydlí svého nastávajícího.

"Trochu mě udivilo, že rodiče mojí nevěsty na tomto zvyku trvají, ale v zásadě nemám nic proti. Alice proto bude v předvečer svatby spát v našem pražském bytě. Já ovšem zůstanu na noc v Jevanech. Bude mi sice trochu smutno, ale vydržím to. Koneckonců pak budu mít Alici už jen pro sebe. Podobné je to i se zvykem, že ženich nesmí před obřadem vidět nevěstiny šaty. Dobrá, nechám se tedy překvapit," tváří se v případě dalších zvyků mnohem smířlivěji Petr Janda.

Přípravy na svatbu jsou tedy v plném proudu a směřují k polovině června, kdy dlouholetý frontman skupiny Olympic pojme za manželku svoji přítelkyni Alici Fojtíkovou. Požádal ji o ruku začátkem května a Alice bez váhání souhlasila. Oba se pak shodli i na velké svatbě v romantickém stylu.

Budoucí nevěsta zvolila svatební šaty bílé barvy, které jí šije vyhlášený módní salón. Kompletní bílé oblečení rovněž zvolil ženich. Snubní prstýnky budou vyrobené na zakázku z dvojího zlata. Novomanželé ihned po obřadu odletí na svatební cestu na Srí Lanku.