Petr Janda: Rozpad manželství? Jen výplod choré fantazie

"Ti takzvaní novináři si jako tradičně pomohli tím, aby dodali svému blábolu věrohodnosti, že citovali jednoho z hostů svatby, který tvrdil, že manželka mi zdrhla s pohledným frajerem. A slovo dostal i nejmenovaný muzikant z mého okolí, který sdělil, že nám to už dlouho neklape," dodal rocker.

Podobně vidí celou věc i samotná Alice Jandová. "Nemají zřejmě o čem psát, a tak vymysleli kauzu. Mimochodem, máte pocit, že když už bych chtěla být nevěrná, udělám to zrovna na svatbě, kde byly stovky lidí? Není to samozřejmě nic příjemného, ale chápu, že mají-li se noviny prodávat, je třeba vymýšlet příběhy. Dnes jsme to my, zítra to bude někdo jiný."

Údajnému rozpadu manželství nijak nenasvědčovala účast Petra Jandy s manželkou na středečním předávání cen pro Legendy nočního proudu Českého rozhlasu. Rozhádaní partneři by těžko hráli komedii a měli se k sobě tak, jak se chovali Petr s Alicí.

"Už se k tomu dál nechci vracet. Teď mám povinností až nad hlavu. Připravujeme s Olympikem vánoční desku, na níž nabídneme známé koledy v rockové verzi. A ve stejném duchu jsme tam zařadili i Rybovu Českou mši vánoční," dodal Petr Janda, který spolu se členy kapely vyzdobil studio vánočními ozdobami, aby všem přítomným při natáčení lépe přiblížil vánoční atmosféru.

Album se bude jmenovat Rockové Vánoce a křest by mělo mít 14. listopadu v Lucerně při tradičním vánočním koncertu.